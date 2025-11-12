Мир
Трамп побрызгал лидера Сирии духами своей марки и предложил взять еще флакон для жены

Трамп подарил лидеру Сирии Аш-Шараа духи своей марки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа в Белом доме побрызгал его духами своей марки и подарил ему флакон. Видео распространилось в соцсетях.

«Это лучший аромат. Подойдите сюда. Вот что мы сделаем — просто возьмите это. А второй — для вашей жены», — сказал американский лидер.

Потом он поинтересовался, одна ли жена у Аш-Шараа, и получил утвердительный ответ.

Флакон, который президент США подарил политику, похож на упаковку фирменных духов на сайте Трампа. Они называются Trump Victory 47 с «запахом успеха». Аромат есть в мужской и женской версиях, пузырек украшен позолоченной фигуркой Трампа, а его цена составляет 249 долларов.

Ранее Ахмед Аш-Шараа рассказал, что во время его встречи с президентом США в Белом доме американский лидер подарил ему кепку с известным политическим лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA).

