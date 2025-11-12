Участника дела «кошелька» Зеленского внесли в «Миротворец»

Участник дела Миндича Миронюк попал на «Миротворец»

Бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк был занесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что Миронюк внесен в ресурс в связи с участием в коррупционной схеме в энергетике во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком» президента республики Владимира Зеленского.

Экс-советник назван на сайте мародером, вором и членом организованной преступной группировки, который совершал осознанные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины.

Ранее в «Миротворец» внесли министра юстиции и экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко. По мнению администраторов сайта, министр также причастен к коррупционной схеме в энергетике, о раскрытии которой ранее сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.