Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:36, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Узнавший о СПИДе и деменции у своей возлюбленной мужчина немедленно решил жениться

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: mrcavdar / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Mountain-Athlete-969 рассказал о своей реакции на тяжелое заболевание его девушки, с которой он встречается около семи лет. По словам автора, у его возлюбленной обнаружили СПИД, проявившийся в виде ВИЧ-энцефалопатии — тяжелого поражения мозга.

«Ее госпитализировали в неврологический центр с афазией и когнитивной деменцией. Я сказал ей, что не злюсь, сказал, что люблю ее до смерти, и предложил ей выйти за меня замуж. Прежде чем сдать свой тест на ВИЧ, который оказался отрицательным, я попросил ее родителей благословить наш брак. Затем я сделал ей предложение, пока она лежала на больничной койке», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что его невеста подозревает, от кого могла заразиться ВИЧ, но это произошло много лет назад, еще до начала отношений с автором. Теперь же врачи крайне осторожны в прогнозах, несмотря на то, что женщина начала лечение. Автор надеется, что свадьба состоится в следующем году и даже мечтает, что у них с невестой будут дети. Правда, обсуждать эти планы с возлюбленной ему непросто из-за серьезных нарушений ее речи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как едва не сошла с ума, вернувшись домой после тяжелой ночной смены. Это произошло из-за того, что она убедила себя в наличии смертельно опасного заболевания.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

    Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

    Правительство США обвинили в создании COVID-19

    Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

    Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

    Украинские военные разграбили Красный Лиман

    Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

    Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

    Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

    Американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости