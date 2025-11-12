Узнавший о СПИДе и деменции у своей возлюбленной мужчина немедленно решил жениться

Пользователь Reddit с ником Mountain-Athlete-969 рассказал о своей реакции на тяжелое заболевание его девушки, с которой он встречается около семи лет. По словам автора, у его возлюбленной обнаружили СПИД, проявившийся в виде ВИЧ-энцефалопатии — тяжелого поражения мозга.

«Ее госпитализировали в неврологический центр с афазией и когнитивной деменцией. Я сказал ей, что не злюсь, сказал, что люблю ее до смерти, и предложил ей выйти за меня замуж. Прежде чем сдать свой тест на ВИЧ, который оказался отрицательным, я попросил ее родителей благословить наш брак. Затем я сделал ей предложение, пока она лежала на больничной койке», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что его невеста подозревает, от кого могла заразиться ВИЧ, но это произошло много лет назад, еще до начала отношений с автором. Теперь же врачи крайне осторожны в прогнозах, несмотря на то, что женщина начала лечение. Автор надеется, что свадьба состоится в следующем году и даже мечтает, что у них с невестой будут дети. Правда, обсуждать эти планы с возлюбленной ему непросто из-за серьезных нарушений ее речи.

