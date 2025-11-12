В аэропорту Москвы задержали пассажира из-за кулона люксового бренда в багаже

ФТС: В Домодедово задержали пассажира с украшениями на пять миллионов рублей

В московском аэропорту Домодедово задержали пассажира с незадекларированными украшениями стоимостью более пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Мужчина, личность которого не раскрывается, прибыл в Россию из Бахрейна транзитом через Дубай. Таможенники остановили его во время прохождения «зеленого коридора». При досмотре в его багаже обнаружили футляры для украшений разных цветов и размеров с логотипом ювелирного магазина AL ROMAIZAN Gold And Jewellery. В них лежало несколько видов ювелирных изделий: серьги, цепочки фантазийного и якорного плетения, а также кулон известного люксового бренда в форме головы женщины.

Пассажир пояснил, что украшения его попросили передать знакомые из Республики Гана. О необходимости их декларировать он не знал. Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золотого сплава 750, 875, 999-й проб.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей.

Ранее россиянка привезла на родину редкие сувениры из Китая и была задержана в аэропорту Красноярска. Таможенники обнаружили в ее рюкзаке 25 предметов, похожих на кораллы, находящиеся под угрозой исчезновения.