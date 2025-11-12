Россиянка привезла на родину сувениры из Китая и была задержана в аэропорту

ФТС: В аэропорту Красноярска задержали пассажирку рейса из Саньи с 25 кораллами

Россиянка привезла на родину редкие сувениры из Китая и была задержана в аэропорту Красноярска. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что 39-летняя жительница Красноярского края прибыла в Красноярск рейсом из города Санья. Для прохождения таможенного контроля она прошла в «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию.

Однако таможенники обнаружили в рюкзаке пассажирки 25 предметов, похожих на кораллы. Экспертиза выявила, что они относятся к необработанным известковым скелетам морских полипов. Такие кораллы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Их можно перевозить только при наличии специальных документов и подаче таможенной декларации.

Женщина призналась, что не знала о правилах ввоза таких товаров, поэтому разрешительных документов и декларации у нее не было. В отношении россиянки возбудили дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Кораллы конфисковали по решению суда.

В марте 2025 года похожая история произошла в аэропорту Новосибирска. Тогда россиянин, прилетевший из Таиланда, стал фигурантом административного дела из-за редкого коралла в багаже.