В ДНР заявили об ожидании селфи Зеленского из Славянска и Краматорска

В Донецкой народной республике ждут прощальные селфи украинского лидера Владимира Зеленского из подконтрольных Киеву Славянска и Краматорска. Об этом заявил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров в беседе с ТАСС.

«Очень трогательная традиция — оставлять на память прощальные фото с городами. Зеленский продолжает радовать нас своими прощальными фотосессиями. Пока он создает контент на фоне херсонской стелы, наши бойцы уже запечатлели себя у стелы Красноармейска. Ждем следующих селфи Зеленского у стел Краматорска и Славянска», — подчеркнул Макаров.

По его словам, подобные пиар-акции Зеленскому нужны для оправдания западного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне провалов на поле боя.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение на фоне стелы у въезда в город. Он отметил, что провел в Херсоне совещание, на котором присутствовали лица, отвечающие за безопасность города.