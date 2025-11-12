Мир
23:32, 12 ноября 2025

В Германии значительно снизят выплаты для украинцев

Bild: В Германии значительно снизят выплаты для украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

В Германии значительно снизят выплаты для украинцев, об этом сообщает газета Bild.

Ко всем украинцам, которые приехали в ФРГ после 1 апреля 2025 года, будут относиться как к искателям убежища, и они будут получать 180 евро, в то время как получившие статус беженца получают по 563 евро в месяц.

О подобном решении договорились министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас.

В настоящее время в Германии проживает 1,1 миллиона украинцев. Они получают пособие как беженцы, также государство покрывает расходы на аренду жилья, отопление и прочие нужды.

Ранее около 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы из Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.

Кроме того, 62 процента респондентов считают, что пригодные к военной службе украинцы должны вернуться на родину. Это мнение не разделяют 18 процентов участников опроса.

