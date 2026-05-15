Президент Литвы сделал заявление о нарушающих воздушное пространство страны дронах

Президент Литвы Науседа призвал сбивать все залетающие в страну беспилотники

Любой дрон, нарушающий воздушное пространство Литвы, должен быть сбит. Такое заявление сделал президент республики Гитанас Науседа, передает LRT.

«Любой беспилотник, залетающий на территорию Литвы, представляет угрозу, поскольку мы изначально даже не знаем, откуда он был отправлен, куда он должен лететь и каковы его цели», — отметил он.

По словам политика, стране необходимо наладить более тесное сотрудничество с Украиной в области беспилотников.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет украинских БПЛА над своей территорией.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва сделала предупреждение странам Прибалтики по поводу дронов ВСУ. «Если у них, у этих режимов этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — заявила дипломат.