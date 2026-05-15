09:20, 15 мая 2026

Цена золота опустилась ниже 4600 долларов

Comex: Тройская унция золота подешевела до 4568 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Впервые с 5 мая 2026 года стоимость золота опустилась ниже 4600 долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По информации на 08:57 мск, цена этого металла составляла 4568,5 доллара. Позже, к 09:04, она выросла до 4573,3 доллара.

Ранее, 6 мая, цена июньского фьючерса на золото превысила 4700 долларов за тройскую унцию впервые с 27 апреля.

По прогнозам швейцарского банка Union Bancaire Privée, к концу года биржевые цены на золото могут достичь рекордной отметки в шесть тысяч долларов за тройскую унцию. К такой динамике может привести эскалация ситуации на Ближнем Востоке, которая подорвет доверие участников фондового рынка к доллару. Как следствие, глобальный спрос на золото продолжит расти, в том числе со стороны мировых Центробанков, поскольку драгоценный металл будет восприниматься инвесторами в качестве главного «актива-убежища».

