Мировым ценам на золото спрогнозировали рекордный рост

UBP: Биржевые цены на золото могут достичь 6 тысяч долларов к концу года

К концу 2026 года биржевые цены на золото могут достичь рекордной отметки в 6 тысяч долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков швейцарского банка Union Bancaire Privée (UBP).

К подобной динамике может привести ряд факторов, отмечают эксперты. Речь идет в том числе об эскалации на Ближнем Востоке. Геополитическая напряженность в регионе может подорвать доверие участников фондового рынка к доллару.

При таком раскладе глобальный спрос на золото продолжит расти, в том числе со стороны мировых центробанков. Этот драгоценный металл будет восприниматься инвесторами в качестве главного «актива-убежища». В случае затягивания войны в Иране котировки золота могут обновить исторический максимум в среднесрочной перспективе, ожидают эксперты.

Ранее схожий прогноз дал глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Он указал на участившиеся атаки Ирана на Дубай. Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, напомнил аналитик, является важным мировым хабом по торговле золотом. Длительное нарушение авиасообщения может создать дефицит физического драгметалла, что на фоне стабильно высокого спроса подтолкнет котировки золота вверх.

