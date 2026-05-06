12:36, 6 мая 2026Экономика

Цена золота поднялась выше 4700 долларов

Comex: Цена унции золота достигла 4705,7 доллара
Кирилл Луцюк

Фото: Vernon Yuen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Цена июньского фьючерса на золото превысила 4700 долларов за тройскую унцию впервые с 27 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Comex.

По данным на 12:20 мск, унция этого драгоценного металла подорожала до 4705,7 доллара. Позже, к 12:29 мск, котировки дошли до 4710,7 доллара.

По прогнозам швейцарского банка Union Bancaire Privée, к концу 2026 года биржевые цены на золото могут достичь рекордной отметки в шесть тысяч долларов за тройскую унцию. Причиной такой динамики называют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Вызванная этим геополитическая напряженность может подорвать доверие участников фондового рынка к доллару.

В марте 2026 года крупнейшими продавцами золота оказались Турция и Россия. Первая избавилась от 60 тонн, а вторая — от шести тонн.

По мнению аналитика Михаила Беляева, золото является одним из самых неудачных инструментов для инвестиций в 2026 году.

