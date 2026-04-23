06:05, 23 апреля 2026

Россиянам назвали самые неудачные типы инвестиций в 2026 году

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Joy Malone / Reuters

Золото является одним из самых неудачных инструментов для инвестиций в 2026 году, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Одной из неудачных инвестиций было бы вложение в золото в надежде, что подорожание этого металла продолжится еще в течение длительного времени. Тем, кто вложился, придется ждать достаточно долго, потому что все-таки долгосрочная тенденция свидетельствует, что золото склонно к подорожанию на очень длительном периоде времени. Они, конечно, своего звездного часа дождутся, но придется как минимум несколько лет, если не больше», — сказал Беляев.

Другим неудачным вложением эксперт назвал биткоины. По его словам, купившие биткоин в надежде, что у него будет безудержный и неограниченный рост, только проиграли от этих вложений.

«Что касается классических вложений в промышленные акции предприятий, тут все очень по-разному. Несмотря на низкие темпы роста и несмотря на то, что экономика фактически находится в депрессивном состоянии, многие предприятия находятся в минусе и без прибыли, тем не менее есть предприятия, которые представляют успешные секторы экономики, они показывают прибыль», — рассказал Беляев.

По словам аналитика, если у предприятия есть прибыль, значит там есть выплаты дивидендов и рост курса акций. Однако те, кто не сумел показать положительные характеристики, попали в минус, у них отрицательные показатели, поэтому ни о дивидендах, ни о росте курсовой стоимости акций говорить не приходится.

Тем не менее считать их полностью провальными тоже нельзя, потому что есть надежда на то, что все-таки у нас оживится когда-то экономика, а раз она оживится, значит, все эти предприятия тоже выйдут в прибыльный сектор и там люди начнут получать доход по своим ранее сделанным вложениям

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Беляев также назвал проблемными вложения в антиквариат и в такого рода ювелирные изделия. Золото в изделиях по прошествии некоторого времени никакой цены не имеет как изделие. За изделие переплата будет в два-три раза дороже, чем цена металла, а продаваться оно будет по цене металла, то есть как лом.

«Металл стоит очень мало, то есть это проигрыш в чистом виде. Если вы хотите выиграть на ювелирных изделиях, то вы должны приобретать то, что будет стоить через 10, 20 и 30 лет уже переходя в разряд антиквариата, а для этого нужна экспертиза», — подчеркнул Беляев.

Говоря о квартирах, эксперт подчеркнул, что они требуют серьезных денег, если речь не идет об инвестиционной квартире. В этом случае берется кредит под эту квартиру, а в нее заселяются жильцы, которые фактически обслуживают этот кредит.

«То есть на этот момент вам квартира вроде не приносит никакого дохода, но и расходов у вас с ней нет, потому что там живут арендаторы, они оплачивают ваш кредит. Через десяток лет вы прибыли никакой не получили, а получили прибыль в том плане, что вы стали обладателем этой квартиры, которую вы можете продать», — пояснил Беляев.

Подождав 10 лет, квартиру можно продать даже с большой скидкой и получить соответствующую прибыль. Однако для этого нужен хороший первоначальный взнос, отметил эксперт.

Беляев также добавил, что бытовая техника и автомобили совершенно не годятся в качестве вложений, потому что они моментально дешевеют. У автомобилей есть шансы на подорожание, но только тогда, когда они перейдут в разряд антиквариата.

Ранее Беляев заявил, что в 2026 году самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями останутся банковские вклады. По его словам, ограниченные суммы средств не позволяют развернуться и уйти в другие инструменты.

