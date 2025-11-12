Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 12 ноября 2025Бывший СССР

В Грузии назвали Зеленского ведущим страну к гибели клоуном

Грузинский депутат Цулукиани назвала Зеленского клоуном, ведущим страну к гибели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат парламента Грузии, вице-спикер Тея Цулукиани в интервью телеканалу «Имеди» назвала президента Украины Владимира Зеленского клоуном, ведущим страну к гибели.

Парламентарий порассуждала о возможном введении визового режима для грузинских чиновников странами Евросоюза, отметив, что сама попала под санкции трех балтийских стран, не считая персональных санкций со стороны Киева, которые в декабре 2024 года ввел Зеленский против 19 членов партии «Грузинская мечта».

«Этого клоуна не считаю, который живет на Украине и называется президентом, который сделал несчастным собственную нацию. Величайшая нация и страна в его руках находится в процессе гибели, и это трагедия», — заявила Цулукиани.

Она добавила, что санкции балтийских стран уже влияют на ее перемещения в шенгенской зоне, поэтому новые ограничения со стороны ЕС не станут для нее чем-то новым.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что его страна осудила действия России на Украине, направила туда гуманитарную помощь и ввела ряд санкций против РФ. При этом, отметил политик, правительство отказалось отправлять добровольцев для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Элитные подразделения ВСУ бросили на произвол судьбы в ДНР

    В Грузии назвали Зеленского ведущим страну к гибели клоуном

    Россиянин сделал ставку на теннисный матч и заработал миллион рублей

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать российские регионы

    В США рассказали о нежелании украинских политиков занимать посты министров

    На Украине семьи погибших бойцов пригласили бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова»

    Стало известно о наследстве актера Владимира Симонова

    В Германии значительно снизят выплаты для украинцев

    Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости