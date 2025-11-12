Бывший СССР
В Харьковской области ВСУ стали привлекать женщин к боевым действиям из-за дезертирства

ТАСС: Под в Харьковом ВСУ привлекают женщин из-за дезертирства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Командование бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области из-за дезертирства привлекает к боевым задачам военнослужащих-женщин. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих женщин», — уточнил собеседник агентства.

Как утверждается, они отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей.

Ранее украинские СМИ написали, что в стране с февраля 2022 года было возбуждено более 300 тысяч дел о дезертирстве из рядов Вооруженных сил Украины и самовольном оставлении части (СОЧ).

В свою очередь, издание FT написало, что из-за нехватки личного состава в ВСУ часть фронта обороняется только при помощи дронов.

