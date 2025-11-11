FT: Из-за нехватки людей в ВСУ часть фронта обороняется только дронами

Из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) часть фронта обороняется только при помощи дронов. Об этом стало известно британской газете Financial Times (FT).

«Плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками», — рассказал о мерах борьбы с нехваткой людей польский аналитик Конрад Музыка.

В сентябре заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса опроверг возможное снижение мобилизационного возраста из-за нехватки личного состава. Он заявил, что украинская армия ведет набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет в рамках соответствующей программы.

Ранее было раскрыто число дезертиров в ВСУ с февраля 2022 года. За этот период на Украине открыли более 230 тысяч дел за самовольное оставление части (СОЧ) и 53 тысячи — за дезертирство.