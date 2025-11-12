Мир
12:30, 12 ноября 2025Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о попытках Лондона наладить контакт

Песков: Контакт с Лондоном действительно был, но диалог не получил продолжения
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Контакт с Лондоном действительно был, но диалог не получил продолжения. Так сообщения о попытках Великобритании наладить контакт с Москвой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития», — сказал он.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл попытался открыть тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили собеседники газеты, желание Лондона было продиктовано опасениями, что администрация американского лидера Дональда Трампа может ущемить их интересы в вопросе Украины.

