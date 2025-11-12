Мир
09:14, 12 ноября 2025Мир

Великобритания захотела тайный канал связи с Путиным

FT: Великобритания из-за Трампа попыталась создать тайный канал связи с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Власти Великобритании попытались создать тайный канал связи с российской стороной. Об этом со ссылкой на источники пишет The Financial Times.

«Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл попытался открыть тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным», — передает издание.

Как отметили собеседники газеты, желание Лондона было продиктовано опасениями, что администрация американского лидера Дональда Трампа может ущемить их интересы в вопросе Украины.

Ранее профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн в беседе с «Лентой.ру» заявил, что нормализация отношений России с Великобританией возможна по окончании украинского конфликта.

    Все новости