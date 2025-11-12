Забота о себе
17:32, 12 ноября 2025

В Москве спасли мальчика с опухолью у сердца размером с его кулак

В больнице Сперанского школьнику удалили из груди 17-сантиметровую липому
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Ivanov IL / Shutterstock / Fotodom

В больнице имени Сперанского в Москве спасли мальчика с доброкачественной опухолью в районе сердца, которая по размеру была как его кулак. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram.

Отмечается, что некоторое время назад школьник начал жаловаться на периодические боли в груди, одышку и синеву над верхней губой. Во время обследования врачи в поликлинике обнаружили у ребенка образование размером 17 на 6 сантиметров в грудной клетке. Его госпитализировали в больницу имени Сперанского.

Как рассказал оперировавший ребенка детский хирург Владимир Гацуцын, опухоль мальчика оказалась липомой — доброкачественным образованием, которое состоит из жировой ткани. При этом врач уточнил, что у ребенка было ожирение второй степени.

«В его случае новообразование срослось с перикардом (сердечной сумкой) и диафрагмой, сместило сердце влево и еще поджимало правое легкое, поэтому мальчик чувствовал себя плохо. Во время торакоскопической операции через несколько проколов в области груди хирурги отсекли и удалили доброкачественную опухоль из жировой ткани», — уточнил Гацуцын. Через три дня после операции мальчика выписали домой с рекомендациями по снижению веса.

Ранее в Челябинске врачи спасли девятилетнего мальчика, проглотившего силиконовый глаз. Сам мальчик не помнил, что он проглотил игрушку.

