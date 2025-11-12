В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

Петренко: ВСУ надо решить, держать позиции или вывести войска из Красноармейска

Недостаточное количество бойцов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне боевых действий вынуждает руководство страны принимать сложные решения по обороне. Киев стоит перед непростым выбором, об этом заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко в эфире программы вечер.LIVE.

По его словам, нехватка людей — основная проблема на фронте, особенно остро она чувствуется в Красноармейске (украинское название — Покровск), где существует угроза окружения украинских войск.

«Платить слишком высокую цену человеческими жизнями за содержание Покровска было бы неоправданно. Руководству приходится решать: держать позиции или выводить войска, чтобы избежать окружения», — сказал Петренко.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о положении украинской армии в Красноармейске. Видео опубликовало Министерство обороны России.