Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:00, 12 ноября 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

Петренко: ВСУ надо решить, держать позиции или вывести войска из Красноармейска
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Недостаточное количество бойцов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне боевых действий вынуждает руководство страны принимать сложные решения по обороне. Киев стоит перед непростым выбором, об этом заявил глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко в эфире программы вечер.LIVE.

По его словам, нехватка людей — основная проблема на фронте, особенно остро она чувствуется в Красноармейске (украинское название — Покровск), где существует угроза окружения украинских войск.

«Платить слишком высокую цену человеческими жизнями за содержание Покровска было бы неоправданно. Руководству приходится решать: держать позиции или выводить войска, чтобы избежать окружения», — сказал Петренко.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о положении украинской армии в Красноармейске. Видео опубликовало Министерство обороны России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Россиянам перечислили главные симптомы пневмонии

    В Москве на презентации упал первый в России человекоподобный робот Aidol

    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Гуляйполе

    Собака динго поймала в море акуленка и попала на видео

    В Британии объяснили поддержку Украины со стороны ЕС

    Раскрыта оптимальная продолжительность секса

    Трамп «обязан» подать в суд на одно британское СМИ

    Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в Москве

    В зоне СВО заметили «бардак» с антидроновой защитой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости