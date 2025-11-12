WP: Создание единой армии ЕС без США столкнется с рядом трудностей

Создание единой армии Евросоюза (ЕС) без участия США в ближайшее время не предвидится, так как сталкивается с рядом трудностей. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Газета обратила внимание, что вывод американских войск возобновил стремление к усилению роли Европы в НАТО. «Администрация [президента США Дональда] Трампа теперь также поддерживает эту идею, но пока неясно, как это будет реализовано», — сказано в публикации.

По данным WP, в Европе задаются вопросом стоит ли заставлять солдат сражаться — и, возможно, погибать — под командованием командира, носящего флаг другой страны. Издание также отметило, что Европейская комиссия стремится избежать пересечения полномочий с НАТО, так как большинство стран ЕС являются членами альянса.

Ранее политолог, старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что европейские армии смогут быть готовы к конфликту с Россией не раньше 2035-2036 годов, когда появятся новые виды вооружений. Он пояснил, что именно к этому периоду пройдет цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и будут запущены принципиально новые виды вооружений, считает политолог.

Камкин подчеркнул, что в ближайшие годы провокации со стороны ЕС будут только нарастать.