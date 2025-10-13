Камкин: Европа сможет подготовиться к войне с Россией только через 10 лет

Европейские армии смогут быть готовы к конфликту с Россией не раньше 2035-2036 года, когда появятся новый виды вооружений, считает политолог, старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что в ближайшие годы провокации со стороны Евросоюза (ЕС) будут только нарастать.

«На мой взгляд, в краткосрочной перспективе, примерно в ближайшие года три, истерия по поводу российской угрозы, дронов и воздушных шаров и прочего — это инструмент консолидации общества в самой Европе. То есть запугать, осадить несогласных, ввести вплоть до чрезвычайного положения, получить инструменты, например, для запрета оппозиционных партий. Это цель первого этапа милитаризации», — сказал Камкин.

По его мнению, не смотря на все попытки милитаризировать сознание европейцев, армии Европы смогут быть готовы к конфликту с Россией не раньше 2035-2036 года. Именно к этому периоду пройдет цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и будут запущены принципиально новые виды вооружений, считает политолог.

В ближайшие годы, скорее всего, будут нарастать провокации, включая попытки захватов российских гражданских судов, попытки изымать российскую собственность. Возможно, будут провокации против этнических русских в европейских странах. Будет делаться все, чтобы сделать невозможным процесс каких-то мирных переговоров между Россией и Евросоюзом Александр Камкин политолог

Ранее The Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала о том, что НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства. По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы.

НАТО изучает такие меры, как оснащение оружием разведывательных дронов и проведение военных учений на границе с Россией. Кроме того, рассматривается снятие ограничений на обстрел возможных российских «воздушных целей» и унификация правил в этой области, которые отличаются у стран альянса.

