05:43, 12 ноября 2025Экономика

Юрист дала россиянам советы при появлении «кредитного двойника»

Юрист Ляпунова: Оспорить навязанный через двойника кредит можно на «Госуслугах»
Александра Синицына
СюжетИзменения в законодательстве:

Благодаря изменениям в законодательстве «кредитные двойники» (тезки, чьи долги могут из-за путаницы записывать на других людей) стали редким явлением, однако гарантированно обезопасить себя от претензий по чужим задолженностям невозможно. Советы при попадании в такие ситуации россиянам дала руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова, ее слова приводит агентство «Прайм».

Ущерб от таких двойников может быть существенным, начиная от списания денег со счета и до срыва поездки за границу из-за долгов.

Юрист предлагает действовать, как только ошибка обнаружилась. «Прежде всего, убедитесь, что долг действительно вам не принадлежит, соберите документы, подтверждающие вашу личность и непричастность — паспорт, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы», — порекомендовала Ляпунова.

