Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

Франция выделит 4,2 миллиарда евро на оборону в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция дополнительно к уже имеющемуся финансированию выделит 4,2 миллиарда евро на оборону в космосе, заявил президент республики Эммануэль Макрон в ходе выступления в Тулузе на церемонии открытия штаба космического командования. Об этом сообщает ТАСС.

Дополнительное финансирование планируется направить в период с 2026 по 2030 годы. На гражданские космические проекты в указанный период будет выделено более 16 миллиардов евро.

Ранее Франция на оборону в космосе в течение 2026-2030 годов планировала направить 6 миллиардов евро.

Макрон уточнил, что в вышеобозначенный срок республика развернет космические аппараты, «предназначенные для наблюдения, инспекции и, при необходимости, противодействия угрозам на орбите».

В ходе того же выступления президент Франции заявил, что следующий военный конфликт будет проходить в космосе.

