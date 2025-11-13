Мир
10:30, 13 ноября 2025Мир

Макрон назвал место следующей войны

Президент Франции Макрон: Война в будущем будет проходить в космосе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guillaume Horcajuelo / Reuters

Следующий военный конфликт будет проходить в космосе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит портал Barrons.

Сегодняшняя война уже ведется в космосе, а завтрашняя начнется в космосе. Космическое пространство больше не является убежищем, оно стало полем боя», — поделился своим мнением французский лидер.

Макрон также объявил о выделении дополнительных 4,2 миллиарда евро на финансирование военной космической деятельности Франции до 2030 года.

9 апреля глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Вашингтону нужно разместить свои системы вооружений в космосе. При этом он отметил, что возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность.

