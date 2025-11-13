Экономика
Известная актриса сравнила российский город с картинкой из телепрограммы

Актриса Николаева сравнила виды Владивостока с картинкой из телепрограммы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса Елена Николаева заявила, что виды Владивостока напомнили ей картинку из телепрограммы. Об этом она сообщила в интервью журналу WomanHit.

По словам звезды сериалов «Лихие» и «Актрисы», поездка во Владивосток помогла ей открыть для себя новую, неизведанную прежде Россию. «Летом я летала несколько раз через всю страну во Владивосток на съемки сериала "Обнальщик". (...) Там абсолютно нереальная красота. Я купалась в чистейшем Японском море, смотрела на эти горы, на завораживающие туманы и думала: "Наверное, я смотрю какую-то программу". Я все это фотографировала, но невозможно передать энергетику, которая ощущается там», — описала свое путешествие она.

Ранее певица Анна Семенович призналась в любви Москве и заявила, что они с ней похожи.

