Семенович сравнила Москву с собой

Анна Семенович призналась в любви Москве и сравнила ее с собой

Певица Анна Семенович призналась в любви Москве и рассказала о схожести своего характера с городом. Об этом пишет Telegram-канал «Москва FM».

«Я обожаю Москву. Мне безумно нравится ее энергия. Она мне очень подходит, такая же активная. Город такой же активный, как я», — отметила Семенович.

Ранее певица показала новый дорогой ремонт в своей квартире. Интерьер выполнен в пастельных тонах. Из особенностей можно выделить хрустальную люстру за 50 тысяч рублей и беговую дорожку за 169 тысяч рублей.

Семенович также рассказала о квартире, с которой ей пришлось съехать из-за приведений. По словам звезды, после переезда в жилье ей начали сниться кошмары и мерещиться чужие шаги по ночам.