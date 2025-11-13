Мир
11:57, 13 ноября 2025

Китай отверг обвинение Запада по Украине

МИД КНР: Китай отвергает попытки G7 свалить на Пекин вину за конфликт на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай отвергает попытки стран «Большой семерки» (G7) переложить вину на Пекин за конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Китай в отношении конфликта на Украине всегда был открыт и честен и никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта, строго контролируя товары двойного назначения. Мы никогда не примем попытки G7 переложить вину на КНР или навесить ярлыки», — подчеркнул дипломат.

29 сентября вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Пекинского Университета международного бизнеса и экономики (UIBE), эксперт China Forum Гун Цзюн в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия явно побеждает в конфликте на Украине, однако западные страны отказываются признать реальность. По словам Гун эксперта, потенциальная победа России в украинском конфликте «имеет огромные последствия» для будущего нового мирового порядка, поскольку страна выйдет из кризиса как «полноправный, достойный и уважаемый полюс».

