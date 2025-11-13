МИД КНР: Китай отвергает попытки G7 свалить на Пекин вину за конфликт на Украине

Китай отвергает попытки стран «Большой семерки» (G7) переложить вину на Пекин за конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Китай в отношении конфликта на Украине всегда был открыт и честен и никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта, строго контролируя товары двойного назначения. Мы никогда не примем попытки G7 переложить вину на КНР или навесить ярлыки», — подчеркнул дипломат.

29 сентября вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Пекинского Университета международного бизнеса и экономики (UIBE), эксперт China Forum Гун Цзюн в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия явно побеждает в конфликте на Украине, однако западные страны отказываются признать реальность. По словам Гун эксперта, потенциальная победа России в украинском конфликте «имеет огромные последствия» для будущего нового мирового порядка, поскольку страна выйдет из кризиса как «полноправный, достойный и уважаемый полюс».