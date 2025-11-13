Китайский инвестор продал долю в российском ТРЦ

«Ведомости»: Китайский SIIC продал долю в ТРЦ в Петербурге Central Properties

Китайская Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) продала долю в Торгово-развлекательном центре «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Долю китайского инвестора выкупила компания Central Properties. Партнером и консультантом сделки стала группа «Аврора» — она заплатила за 50 процентов ТРЦ от шести до семи миллиардов рублей. Опрошенные изданием эксперты назвали покупку стратегическим вложением в надежный и доходный актив.

Построенный в 2013 году на Петергофском шоссе ТРЦ «Жемчужная плаза» является одним из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга. Изначально владельцем ТРЦ помимо SIIC была финская SRV Group, которая решила уйти из России в 2022 году.

Как ранее отмечала руководитель направления торговой и гостиничной аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева, за последние несколько лет площадь новых торговых центров (ТЦ) в Москве значительно сократилась. С 2015 по 2025 год средняя площадь вводимых в Москве ТЦ составила 23,1 тысячи квадратных метров, что на 31 процент меньше, чем у ТЦ 2000-2014 годов постройки. Арендопригодная площадь 10 из 11 ТЦ, открытых за неполный 2025 год, составляет около 20 тысяч квадратных метров, а у отдельных объектов не превышает четырех тысяч квадратных метров.