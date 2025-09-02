Экономика
19:16, 2 сентября 2025

В Москве обмельчали ТЦ

IBC Real Estate: ТЦ В Москве стали на 31 % меньше
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

За последние несколько лет площадь новых торговых центров (ТЦ) в Москве значительно сократилась. О том, что столичные ТЦ обмельчали, рассказала руководитель направления торговой и гостиничной аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева в беседе с РИА Новости.

С 2015-го по 2015 годы средняя площадь вводимых в Москве центров составила 23,1 тысячи квадратных метров, что на 31 процент меньше, чем у ТЦ 2000-2014 годов постройки. По словам эксперта, арендопригодная площадь 10 из 11 ТЦ, открытых за неполный 2025 год, составляет около 20 тысяч квадратов. У отдельных объектов она не превышает четыре тысячи квадратов.

В то же время доля вакантных площадей в торговых центрах с начала года выросла на два п.п., до 10 процентов. Это связано в том числе с высоким уровнем вакансии в ТЦ 2023-2025 годов. Сейчас в структуре арендаторов 23 процента приходится на одежду, по 12 процентов — на супер- и гипермаркеты, а также сегмент развлечений, семь процентов — на общепит, пять процентов — на товары для детей.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров предупредил, что каждому десятому ТЦ в России угрожает закрытие в ближайшие три года.

