Зампред СБ Медведев в День доброты высмеял Зеленского и главу его офиса Ермака

Зампред Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в День доброты высмеял Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Пост с шуткой о Зеленском и его окружении Медведев выложил в соцсети X.

Медведев в посте высказался о Зеленском и Ермаке как о бедных украинцах, которым нужна помощь Евросоюза. По ироничному заявлению зампреда СБ, близкие к Зеленскому чиновники сейчас «голодают». Ситуацию вокруг Украины политик сравнил с представлением.

Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться Дмитрий Медведев

Ранее Медведев допускал возможность изменения хода спецоперации — по его словам, боевые действия могут интенсифицироваться. «Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», — заявлял он.