Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 13 ноября 2025Россия

Медведев в День доброты высмеял Зеленского

Зампред СБ Медведев в День доброты высмеял Зеленского и главу его офиса Ермака
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в День доброты высмеял Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Пост с шуткой о Зеленском и его окружении Медведев выложил в соцсети X.

Медведев в посте высказался о Зеленском и Ермаке как о бедных украинцах, которым нужна помощь Евросоюза. По ироничному заявлению зампреда СБ, близкие к Зеленскому чиновники сейчас «голодают». Ситуацию вокруг Украины политик сравнил с представлением.

Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться

Дмитрий Медведев

Ранее Медведев допускал возможность изменения хода спецоперации — по его словам, боевые действия могут интенсифицироваться. «Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», — заявлял он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости