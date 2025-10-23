«Можно долбить по всем бандеровским нычкам». В Совбезе России заявили, что ход СВО может измениться из-за действий Трампа

Медведев: РФ после отказа Трампа может «долбить по всем бандеровским нычкам»

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште.

Зампред Совбеза назвал США противником РФ. По его словам, «разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией, [хоть] пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева». Политик выразил уверенность, что теперь это конфликт Трампа, а не бывшего американского президента Джо Байдена.

Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и прочее. Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев не исключил изменения хода СВО

Также замглавы российского СБ заявил, что из-за действий Трампа Россия может изменить ход спецоперации (СВО). Он отметил, что «в очередном движении трамповского маятника есть и явный плюс».

Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трамп отменил встречу с Путиным

16 октября президенты России и США провели двухчасовой телефонный разговор. Глава Белого дома заявлял, что они достигли «большого прогресса». Также американский лидер сообщал о планах встретиться с российским коллегой в Будапеште.

Однако позже Трамп заявил, что отменил саммит. При этом он не исключил, что двусторонние переговоры состоятся в будущем.

Было ощущение, что это неправильно. Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем Дональд Трамп президент США

Президент США Дональд Трамп Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Также политик отметил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине. Однако вместе с тем он подчеркнул, что «пришло время для санкций против России».

В США заявили о разочаровании Трампа статусом переговоров по Украине

Американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что президент США разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава Минфина анонсировал санкции против РФ.

Министр финансов США Скотт Бессент Фото: Ken Cedeno / Reuters

Позже Минфин США ввел санкции против двух крупных российских нефтяных компаний.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что новые санкции Вашингтона против Москвы в долгосрочной перспективе не причинят значительный вред государству. По его словам, за последние два года российский бизнес научился адаптироваться к любым изменениям.

«Уверен, что в ближайшее время компании, попавшие в SDN-лист, найдут пути решения сложившейся ситуации. Нельзя также не отметить, что за последнее время доля несырьевой экономики в ВВП страны существенно выросла, поэтому текущие санкции хоть и будут ощутимыми, но не влияют на всю экономику страны», — подчеркнул парламентарий.