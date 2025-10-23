Медведев объяснил значение отмены Трампом встречи с Путиным

Медведев: Отмена Трампом встречи с Путиным значит, что США — противник России

Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште говорит о том, что Вашингтон встал на полноценную тропу войны с Россией и стал ее противником. Об этом, объясняя значение действий Соединенных Штатов, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«США — наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена!» — написал Медведев.

Политик допустил, что Трамп, возможно, будет объяснять свои действия давлением Конгресса и другими факторами, однако это не отменяет факт принятого им решения. Медведев назвал отмену встречи российского и американского президентов актом войны и добавил, что Трамп «полностью солидаризировался с безумной Европой».

Зампред Совбеза также указал на позитивную сторону решения Трампа и заявил, что после его принятия можно «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры».

И [будем] добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки» Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Трамп 23 октября заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, так как усомнился в эффективности переговоров и возможности достичь нужной цели. Глава Минфина США Скотт Бессент, в свою очередь, анонсировал значительное усиление санкций против России. Он уточнил, что Вашингтон ужесточил меры против Москвы из-за ее подхода к переговорам по Украине.