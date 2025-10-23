В России оценили экономический эффект новых санкций США

Кравченко: Новые санкции США против российских компаний не нанесут ущерб России

Новые санкции США против российских сырьевых компаний в долгосрочной перспективе не причинят значительный вред России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что российский бизнес уже научился адаптироваться к изменениям.

«На мой взгляд, в долгосрочной перспективе — нет [не нанесут ущерб стране]. За последние два года российский бизнес научился адаптироваться к любым изменениям. Уверен, что в ближайшее время компании, попавшие в SDN-лист, найдут пути решения сложившейся ситуации. Нельзя также не отметить, что за последнее время доля несырьевой экономики в ВВП страны существенно выросла, поэтому текущие санкции хоть и будут ощутимыми, но не влияют на всю экономику страны», — сказал Кравченко.

Он пояснил, что включение российских сырьевых компаний в санкционный список США означает полную блокировку активов этих компаний, включая блокировку банковских операций.

«Потребуется время, чтобы перенастроить работу этих компаний, найти новых партнеров. Но так как большинство платежей за российскую нефть проходят в юанях, мы едва ли ожидаем изменения в поведении дружественных для нас контрагентов», — отметил депутат.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Одной из них стало открытое акционерное общество «Лукойл».