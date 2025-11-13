Экономика
Москвичам пообещали легкий морозец

Синоптик Позднякова: В выходные погода в Москве подойдет к климатической норме
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В предстоящие выходные, 15 и 16 ноября, погодные условия в Москве и области приблизятся к климатической норме для этого месяца. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу будет преобладать облачная погода, временами не исключены кратковременные осадки. Температура днем упадет: ожидается плюс 1-3 градуса в Москве и от минус 1 до плюс 4 градусов по области. Ветер северо-западный, из-за холодного атмосферного фронта возможно образование гололедицы. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье атмосферное давление резко вырастет — до 751 миллиметра ртутного столба, что будет ощутимо для метеочувствительных людей. Осадков в этот день не ожидается, однако условия для образования гололедицы сохранятся. Днем прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов. Синоптик пообещала ощущение «легкого морозца», что нормально для этого месяца.

Ранее в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности — из-за предстоящего ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедицы и понижения температуры воздуха.

