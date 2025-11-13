Москвичам предсказали три дня опасности

Гидрометцентр: В Москве на трое суток объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве на трое суток объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, в столице местами ожидается ветер скоростью до 15 метров в секунду с 00:00 пятницы, 14 ноября, до 00:00 субботы, 15 ноября. Кроме того, жителей города ждет снег и обледенение поверхностей — с начала суток 15 ноября до 21:00. В субботу пройдут осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег; местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

Также 15 ноября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов и ее понижение ночью в воскресенье, 16 ноября, до минус 6-1 градусов. Аналогичные предупреждения действуют для Подмосковья.

Ранее синоптики сообщили о последних днях с аномально теплой осенней погодой в Центральной России. Похолодание будет связано с вторжением арктических воздушных масс.