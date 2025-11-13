Россиянам рассказали о последних днях осенней «жары»

«Метеовести»: Аномально теплая осень в Центральной РФ переживает последние дни

В Центральной России проходят последние дни аномально «жаркой» осени, сообщили синоптики «Метеовестей».

К настоящему времени в столице так и не выпадал снег, а температурный режим находится на уровне начала октября. В четверг, 13 ноября, даже на крайнем севере европейской части России столбики термометров покажут от 0 до плюс 5 градусов. В центре воздух может прогреться до плюс 5-10 градусов, на юге преобладающая дневная температура составит плюс 12-17 градусов.

Однако такой аномально теплой погоде в скором времени придет конец. Уже в пятницу, 14 ноября, в регион станут прорываться арктические воздушные массы, а в субботу атмосферный фронт, вслед за которым распространится похолодание, придет в средние широты России. Из-за столкновения тепла и холода осадки ожидаются довольно сильными — местами может выпасть свыше четверти месячного объема осадков, а севернее линии Брянск — Чебоксары дожди будут переходить в снег.

Первым под арктическое влияние попадет северо-запад России. Например, в Петрозаводске, где в четверг еще аномально тепло (до плюс 6 градусов), в пятницу уже ожидается снег, а днем температура будет подниматься не выше плюс 2 градусов. Пик похолодания придется на субботу, когда максимальная температура будет достигать минус 1 градуса.

В Центральную Россию холода придут не так быстро. В четверг и пятницу в Москве ожидается около плюс 7 градусов. После дожди начнут переходить в снег, а термометры покажут не выше 0 — плюс 2 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров уже распространился на 80 процентов территории России.