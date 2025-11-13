Экономика
Площадь снежного покрова в России оценили

Синоптик Вильфанд: Снег покрывает 80 % территории России
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Снежный покров в России растет. На какие регионы страны уже опустился снег, агентству РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По подсчетам синоптика, снегом на сегодняшний день покрыто 80 процентов территории России. Устойчивый снежный покров уже сформировался на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. В европейской части страны снег выпал в Северо-Западном федеральном округе — снежные осадки застали жителей восточных районов Архангельской области, а также Ненецкого автономного округа и Республики Коми. В Мурманской области снежный покров, хоть и незначительный, но лежит уже пять дней, подчеркнул Вильфанд.

Теплая пора подошла к концу и в столице. Холодать в Москве начало с понедельника, 10 ноября. Температура постепенно стремится к нулевой отметке, в ближайшие дни ожидается мокрый снег. Снежный покров, однако, по прогнозам Вильфанда, продержится в парках всего несколько часов. Обильного снегопада метеоролог не ждет и призывает не натирать лыжи раньше времени.

