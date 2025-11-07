Экономика
14:13, 7 ноября 2025Экономика

Москвичей призвали оставить мысли о снежных бабах

Синоптик Вильфанд: Обильного снега в столице на следующей неделе не будет
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Аномально теплая погода в столице в ближайшее время закончится, однако обильных снегопадов ждать пока не стоит. Об этом «Радиоточке НСН» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начиная с понедельника, 10 ноября, температура начнет понижаться. Экстремально теплая погода, больше характерная для конца сентября — начала октября или середины апреля, закончится. Ночные температуры опустятся до минус 1-2 градусов, днем ожидается до плюс 2 градусов, пройдет небольшой мокрый снег. Снежный покров образуется в парках, возможно, на несколько часов: температура все же будет превышать норму, однако не так сильно, как в настоящее время (на 6-8 градусов).

Ждать обильного снегопада не стоит, предупредил синоптик. «Натирать лыжи и сооружать снежную бабу с детьми еще рано, снега не будет», — сказал он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что предстоящие выходные, 8 и 9 ноября, окажутся последними теплыми днями осени.

