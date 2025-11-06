Москвичам назвали время снега

Синоптик Позднякова: На следующей неделе в столице ожидается мокрый снег

Предстоящие выходные, 8 и 9 ноября, окажутся последними теплыми днями осени. На следующей неделе жителей столицы ждет заметное похолодание с возможным мокрым снегом, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В выходные температура окажется на 5-7 градусов выше нормы. Уже в понедельник, 10 ноября, характер погоды будет определять периферия антициклона. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах минус 2-3 градусов, дневная — от нуля до плюс пяти градусов. Таким образом температура начнет приближаться к климатической норме.

На высоте температура воздуха будет отрицательной, поэтому не исключено, что на следующей неделе в Москве будут осадки в смешанной фазе — мокрый снег.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, мокрый снег ожидается в столице в ночь на вторник, 11 ноября, а также днем в этот день.

Ранее стало известно, что из-за аномально теплой погоды в столице зацвели пупавка красильная, лютик едкий, василек шероховатый и короставник полевой. Специалисты также предупредили москвичей, отправляющихся за грибами, об опасности встречи со змеями. Рептилии в лесах Подмосковья еще не заснули из-за теплой погоды.