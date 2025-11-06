Экономика
16:45, 6 ноября 2025Экономика

В Москве распустились цветы

В Москве зацвели растения из-за затянувшегося осеннего тепла
Мария Черкасова

Фото: m.e.s.t.o.c.k / Shutterstock / Fotodom

В Москве зафиксировали цветение некоторых растений из-за затянувшегося осеннего тепла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина.

Он отметил, что на зеленых территориях обнаружили цветение пупавки красильной — это редкий вид, занесенный в Красную книгу города. Обычно цветение этого растения наблюдается в июле и августе.

Также специалисты обнаружили цветение лютика едкого, василька шероховатого и короставника полевого — растения нашли во время обследования долины реки Москвы у села Спас в районе Митино на хорошо прогреваемом склоне. Также биологи встречали на зеленых территориях тысячелистник обыкновенный, мягковолосник топяной, клевер луговой, мелколепестник однолетний, трехреберник непахучий и недотрогу железистую.

Кунафин отметил, что некоторым растениям свойственно цвести осенью из-за сбоя в природных циклах (аномального тепла), стрессовых факторов, повреждений или особенностей вида. Цветение не нанесет вред растениям, заверил он.

Синоптики Гидрометцентра сообщают, что температура воздуха в Москве до воскресенья, 9 ноября, будет держаться в пределах плюс 6-10 градусов тепла днем и 3-8 градусов в ночное время.

Похолодает в понедельник, 10 ноября: столбики термометров в дневное и ночное время опустятся до отметки от нуля до плюс пяти градусов. На предстоящей неделе в столице похолодает сразу на 8 градусов: температура вернется к нормальным значениям для этого периода осени, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

