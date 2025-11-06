Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: На следующей неделе в Москве похолодает сразу на 8 градусов

На неделе, которая начнется с 10 ноября, в Москве похолодает сразу на 8 градусов. О резком понижении температуры предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В понедельник и ночью, и днем воздух прогреется от нуля до плюс 5 градусов. Со вторника, 11 ноября, ожидается понижение температуры — ночью значения будут отрицательными, а днем станут колебаться около нуля, рассказал синоптик.

«По сравнению с этой неделей ко вторнику показатель понизится сразу на восемь градусов, будет казаться: "ух, какая зима наступила!". На самом же деле температура будет около нормы, типичная для второй декады ноября. Среднесуточная температура будет отрицательной», — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог добавил, что для сильных снегопадов в Москве не будет подходящих условий. Однако небольшое выпадение таких осадков не исключено.

Ранее Вильфанд назвал сильнейшей аномалией потепление в столице. По словам синоптика, погода в начале ноября похожа на октябрьскую или апрельскую.