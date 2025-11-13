Бывший СССР
На Украине обеспокоились вниманием окружения Трампа к коррупционному скандалу

«УП»: В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Коррупционный скандал на Украине обсуждают в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Политический кризис, спровоцированный системным разворовыванием государственного бюджета со стороны ближайших друзей [президента Украины Владимира] Зеленского (...) уже обсуждается в окружении президента США Дональда Трампа и в американском истеблишменте», — пишет издание.

Как отмечает «УП», Федеральное бюро расследований США изучало тему отмывания средств бизнесменом Тимуром Миндичем и его главным финансистом Александром Цукерманом, которые, по словам издания, оба находятся в Израиле и не собираются возвращаться на Украину.

Ранее немецкое издание Junge Welt сообщило, что дело о коррупции в кругу приближенных Владимира Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи и впервые за долгое время не записал вечернее обращение в формате видео.

