Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:35, 13 ноября 2025Из жизни

Омские врачи нашли червя в глазу у женщины

Shot: В Омске врачи нашли червя в глазу у женщины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Омские медики нашли в глазу у россиянки червя. Паразит мог оказаться под веком после укуса комара, пишет Telegram-канал Shot.

Как указано, женщина обратилась в офтальмологическую больницу. Она пожаловалась на дискомфорт и странные ощущения, как будто внутри глаза что-то шевелится.

При осмотре у нее нашли живого червя — дирофилярия. Личинку этого червячка пациентка могла подхватить после комариного укуса.

В итоге россиянке провели операцию, она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи нашли в мозге жителя провинции Хунань живого паразита длиной 18 сантиметров. Пациент утверждает, что много лет назад он поймал змею, вынул ее желчный пузырь и проглотил его сырым.

До этого сообщалось, что у 52-летнего американца, любившего недостаточно прожаренный бекон, завелись мозговые паразиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

    Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

    Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

    В США рассказали о дилемме Киева из-за Красноармейска

    В небе над Донецком заметили множество дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости