У мужчины завелись мозговые паразиты из-за любви к одному продукту

Live Science: В мозге американца, любившего бекон, завелся свиной паразит

У 52-летнего американца, любившего недостаточно прожаренный бекон, завелись мозговые паразиты. Об этом сообщает издание Live Science.

Мужчина обратился к врачам с жалобой на участившиеся приступы головной боли. В ходе обследования у него заподозрили паразитарную инфекцию мозга. Специалисты провели дополнительные анализы и обнаружили в его крови антитела, которые вырабатываются при заражении свиным цепнем.

По признанию мужчины, многие годы он предпочитал употреблять едва прожаренный бекон — продукт, в котором могут скрываться живые личинки свиного цепня. По заключению врачей, вероятнее всего, именно так мужчина заразился кишечной формой этой инфекции. Затем он мог проглотить яйца паразитов, попавшие на плохо вымытые руки.

К тому времени, когда инфекцию заметили, личинки успели проникнуть в мозг и располагались внутри кист в толще ткани. Пациенту прописали противопаразитарные и противовоспалительные препараты. После курса лечения очаги заражения уменьшились, а головные боли ослабли.

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.