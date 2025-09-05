У мужчины в мозге нашли живого червя длиной 18 сантиметров

В Китае врачи извлекли из мозга пациента живого ленточного червя

В Китае врачи нашли в мозге жителя провинции Хунань живого паразита длиной 18 сантиметров. Об этом сообщает издание Mothership.

В апреле 2024 года состояние здоровья мужчины начало ухудшаться. Он жаловался на инородный предмет в глазах и мозаичные пятна, плавающие в поле зрения. Осмотр у офтальмолога не выявил нарушений. Врачи заметили аномалии лишь на снимках, полученных при помощи магнитно-резонансной томографии. Они могли свидетельствовать о том, что в мозге находится некое инородное тело. Чтобы проверить это, требовалась операция.

В тот раз мужчина предпочел обойтись без хирургического вмешательства. В конце июля 2025 года его состояние резко ухудшилось: начались обмороки, изо рта шла пена, случались судороги. На этот раз операцию все-таки провели и извлекли из черепной коробки пациента ленточного червя из рода Spirometra. Через десять дней лечения и наблюдения мужчину выписали.

Пациент утверждает, что много лет назад он поймал змею, вынул ее желчный пузырь и проглотил его сырым. Медики подозревают, что именно тогда в его организм попали личинки паразита.

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.