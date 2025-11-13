Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:46, 13 ноября 2025Из жизни

«Он сам себя отправил бы в газовую камеру». Анализ ДНК выявил у Гитлера редкую генетическую мутацию

Анализ ДНК выявил у Гитлера заболевание, вызывающее деформацию гениталий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Knorr + Hirth / Globallookpress.com

У Адольфа Гитлера был синдром Каллмана — заболевание, препятствующее нормальному развитию пениса, показали результаты исследований. В 1945 году американский полковник взял образец ткани с дивана, на котором лидер нацистской Германии свел счеты с жизнью, а 80 лет спустя ученым удалось изучить ДНК.

Ведущий генетик исследования Тури Кинг подробно рассказала об этом в документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора». Проект также развенчивает миф о еврейском происхождении Гитлера и предоставляет доказательства того, что у него, вероятно, были психические заболевания.

Если бы он [Гитлер] увидел результаты своего генетического исследования, он почти наверняка отправил бы себя в газовую камеру

Тури Кинггенетик

Генетическое заболевание Гитлера, вероятно, повлияло на его половые органы. Кроме того, истории времен Первой мировой войны свидетельствуют о том, что над ним издевались из-за размера его гениталий. Это перекликается и с медицинскими записями из тюрьмы Ландсберг, где содержался Гитлер после неудавшегося мюнхенского пивного путча в 1923 году. В них врач, проводивший обследование, констатировал у лидера нацистской партии неопущение правого яичка. До 10 процентов людей с синдромом Каллмана также имеют микропенис — более распространенными симптомами являются низкий или колеблющийся уровень тестостерона.

Американский солдат над кроватью Гитлера в берлинском бункере

Американский солдат над кроватью Гитлера в берлинском бункере

Фото: Henry Griffin / AP

Алекс Джей Кей, историк из Потсдамского университета, специализирующийся на нацистской Германии, заметил, что это может помочь объяснить его «крайне необычную и почти безграничную преданность политике».

У диктатора могли быть аутизм, шизофрения или биполярное расстройство

Дело в том, что некоторые из его генов частично совпали между собой, хотя стопроцентных доказательств психических расстройств у нацистского вождя нет. «Мы не можем знать, мы не можем ставить диагноз. Вероятно, это повлияло на когнитивные процессы, но я говорю это не столько исходя из генетики, сколько из его поведения», — заявил доктор Алекс Цомпанидис, исследователь аутизма из Кембриджского университета. В то же время авторы новой программы про Гитлера утверждают, что у него была вероятность развития СДВГ, высокая вероятность некоторых аутичных форм поведения, склонность к антиобщественному поведению и высокая вероятность развития шизофрении.

Многие исследователи также подчеркивают, что подавляющее большинство людей с такими диагнозами не являются склонными к насилию или жестокими, так что стигматизировать эти расстройства нельзя. «Поведение никогда не бывает на 100 процентов генетическим», — предупредил профессор психологии сэр Саймон Барон-Коэн.

Материалы по теме:
Агенты КГБ десятилетиями скрывали место захоронения Гитлера и Геббельса. Уничтожение их останков — одна из главных тайн СССР
Агенты КГБ десятилетиями скрывали место захоронения Гитлера и Геббельса.Уничтожение их останков — одна из главных тайн СССР
5 апреля 2025
«Все началось внезапно» Рождение чудовища: как мир проспал приход Гитлера к власти?
«Все началось внезапно»Рождение чудовища: как мир проспал приход Гитлера к власти?
27 августа 2025
«Мы стоим на берегу грандиозной мутации» Нацисты мечтали создать сверхчеловека. На какие жестокости они шли ради этого?
«Мы стоим на берегу грандиозной мутации»Нацисты мечтали создать сверхчеловека. На какие жестокости они шли ради этого?
8 октября 2025

Для британской разведки подготовили доклад о психическом состоянии Гитлера

Адольф Гитлер страдал от «шаманизма», припадочности и паранойи. Об этом свидетельствует найденный в архиве доклад, который был подготовлен для британской разведки в апреле 1942 года.

Сотрудник Кембриджского университета Джон Маккерди составил психиатрический портрет на основе речи диктатора в Рейхстаге в 1942 году. «Шаманизм», вероятно, проявлялся в истерическом поведении во время публичных выступлений. Таким же образом шаманы доводят себя до исступления и начинают верить, что их устами говорят духи. Припадочность фюрера, как следует из доклада, проявлялась в его «хладнокровной безжалостности», но вместе с тем, и в склонности падать духом в случае неудач.

Паранойя же давала о себе знать в «комплексе мессии»: политик считал себя предводителем крестового похода против мирового зла, воплощенного в лице евреев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против Украины

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Раскрыт заработок певца JONY за концерт

    Венгрия отказалась поддерживать Украину

    В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

    Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

    Врач раскрыл видимые стоматологам признаки рака

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Бьянка описала Ваню Дмитриенко фразой «не дебил»

    Снижение цен на борщевой набор назвали сигналом о замедлении инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости