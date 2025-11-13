«Он сам себя отправил бы в газовую камеру». Анализ ДНК выявил у Гитлера редкую генетическую мутацию

Анализ ДНК выявил у Гитлера заболевание, вызывающее деформацию гениталий

У Адольфа Гитлера был синдром Каллмана — заболевание, препятствующее нормальному развитию пениса, показали результаты исследований. В 1945 году американский полковник взял образец ткани с дивана, на котором лидер нацистской Германии свел счеты с жизнью, а 80 лет спустя ученым удалось изучить ДНК.

Ведущий генетик исследования Тури Кинг подробно рассказала об этом в документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора». Проект также развенчивает миф о еврейском происхождении Гитлера и предоставляет доказательства того, что у него, вероятно, были психические заболевания.

Если бы он [Гитлер] увидел результаты своего генетического исследования, он почти наверняка отправил бы себя в газовую камеру Тури Кинг генетик

Генетическое заболевание Гитлера, вероятно, повлияло на его половые органы. Кроме того, истории времен Первой мировой войны свидетельствуют о том, что над ним издевались из-за размера его гениталий. Это перекликается и с медицинскими записями из тюрьмы Ландсберг, где содержался Гитлер после неудавшегося мюнхенского пивного путча в 1923 году. В них врач, проводивший обследование, констатировал у лидера нацистской партии неопущение правого яичка. До 10 процентов людей с синдромом Каллмана также имеют микропенис — более распространенными симптомами являются низкий или колеблющийся уровень тестостерона.

Американский солдат над кроватью Гитлера в берлинском бункере Фото: Henry Griffin / AP

Алекс Джей Кей, историк из Потсдамского университета, специализирующийся на нацистской Германии, заметил, что это может помочь объяснить его «крайне необычную и почти безграничную преданность политике».

У диктатора могли быть аутизм, шизофрения или биполярное расстройство

Дело в том, что некоторые из его генов частично совпали между собой, хотя стопроцентных доказательств психических расстройств у нацистского вождя нет. «Мы не можем знать, мы не можем ставить диагноз. Вероятно, это повлияло на когнитивные процессы, но я говорю это не столько исходя из генетики, сколько из его поведения», — заявил доктор Алекс Цомпанидис, исследователь аутизма из Кембриджского университета. В то же время авторы новой программы про Гитлера утверждают, что у него была вероятность развития СДВГ, высокая вероятность некоторых аутичных форм поведения, склонность к антиобщественному поведению и высокая вероятность развития шизофрении.

Многие исследователи также подчеркивают, что подавляющее большинство людей с такими диагнозами не являются склонными к насилию или жестокими, так что стигматизировать эти расстройства нельзя. «Поведение никогда не бывает на 100 процентов генетическим», — предупредил профессор психологии сэр Саймон Барон-Коэн.

Для британской разведки подготовили доклад о психическом состоянии Гитлера

Адольф Гитлер страдал от «шаманизма», припадочности и паранойи. Об этом свидетельствует найденный в архиве доклад, который был подготовлен для британской разведки в апреле 1942 года.

Сотрудник Кембриджского университета Джон Маккерди составил психиатрический портрет на основе речи диктатора в Рейхстаге в 1942 году. «Шаманизм», вероятно, проявлялся в истерическом поведении во время публичных выступлений. Таким же образом шаманы доводят себя до исступления и начинают верить, что их устами говорят духи. Припадочность фюрера, как следует из доклада, проявлялась в его «хладнокровной безжалостности», но вместе с тем, и в склонности падать духом в случае неудач.

Паранойя же давала о себе знать в «комплексе мессии»: политик считал себя предводителем крестового похода против мирового зла, воплощенного в лице евреев.