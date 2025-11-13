Путешествия
05:30, 13 ноября 2025Путешествия

Переселенец из Германии описал россиян словами «добросердечные и приветливые»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Переселенец из Германии описал россиян словами «добросердечные и приветливые». Своими впечатлениями он поделился в беседе с GiperNN.

Ойген Михель родился в семье поволжских немцев и до 23 лет прожил в Набережных Челнах. После развала СССР его семья переехала в Дюссельдорф (Германия) по государственной программе, направленной на возвращение народа на историческую родину. Так, в стране он прожил 30 лет, хотя изначально не планировал оставаться. Вернуться в Россию он решил из-за того, что был уверен — позже на это может не хватить энергии.

«В последнее время Германия стала двигаться курсом европейских ценностей, которые я не совсем понимаю. Мне хочется, чтобы у детей были нормальные семьи, хочется внуков», — признался Михель. По его словам, он долго подбирал место для проживания в России и посетил многие крупные города. В итоге его выбор пал на Нижний Новгород. Ему понравилось, что в городе много хороших университетов, а также возможностей для занятий спортом. Кроме того, климат, в котором выражены все четыре времени года, идеально подошел для переселенца из Германии.

«Мы очень соскучились по снегу! Но самое главное — это люди. Я в Нижнем Новгороде полтора года, и за это время не встретил ни одного невоспитанного человека. Здесь настоящий русский народ — добросердечный, приветливый», — сказал он. Также Михель задумал построить в Нижегородской области «немецкую деревню», в которой будет все то, к чему он привык в Германии. «Такая деревня может стать подобием "Диснейленда" в центре России: здесь откроются немецкие рестораны, булочные, пивоварни», — объяснил он.

Ранее российская путешественница во время поездки в Германию пообщалась с местными жителями, которые назвали некоторые пугающие их привычки ее соотечественниц. Немцы отметили, что русские девушки вкладывают в домашнюю еду целую философию и готовят слишком много блюд для одного приема пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
