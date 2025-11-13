Подполье рассказало об отключении света в Херсоне сразу после отъезда Зеленского

ТАСС: Подполье рассказало об отключении света в Херсоне после отъезда Зеленского

Подполье рассказало об отключении света в Херсоне сразу после отъезда Владимира Зеленского, который ранее посетил город и сфотографировался на фоне стелы с его названием. Об этом сообщает ТАСС.

«Омрачил визит также тот факт, что проблем с электричеством в городе не было буквально до тех пор, пока Зеленский не отъехал от него на какое-то удаление», — рассказали подпольщики.

Потом, по их мнению, в Херсоне пришлось компенсировать мощность, полученную «в долг», и света не было почти сутки.

В подполье также рассказали, что приезд Зеленского, как ранее актрисы Анджелины Джоли, стал пиар-ходом, действительно интересующие граждан вопросы, такие как водоснабжение, компенсации за разрушенное жилье и прочие, не затрагивались. Слова о восстановлении критической инфраструктуры прозвучали расплывчато, без конкретных указаний, что именно будет восстанавливаться.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение на фоне стелы у въезда в город. Он отметил, что провел в Херсоне совещание, на котором присутствовали лица, отвечающие за безопасность города. Зеленский также сообщил, что поручил элитной бригаде операторов дронов ВСУ «Птахи Мадьяра» расширить оборонительные возможности Херсона.

