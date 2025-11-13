Вооруженная украинка устроила скандал в польском поезде и попала на видео

Wiadomosci: Вооруженная ножом украинка устроила скандал в польском поезде

Вооруженная ножом украинка устроила скандал в польском поезде и попала на видео. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

По его данным, инцидент произошел 12 октября в поезде, следовавшем по маршруту Зелена-Гура — Жепин. Во время проверки билетов пассажирка достала нож и начала им размахивать. При этом она громко материлась и распевала гимн Украины, пишет Wiadomosci.

Конфликт прекратился после того, как женщину сбили с ног чемоданом. По прибытии на станцию ее задержала полиция.

Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер обвинил украинцев в желании стать хозяевами страны. По его словам, для этого Украина создает большую и мощную диаспору в Польше. Он призвал польские власти начать четко регулировать права приезжих украинцев.