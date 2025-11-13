Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 13 ноября 2025Мир

Вооруженная украинка устроила скандал в польском поезде и попала на видео

Wiadomosci: Вооруженная ножом украинка устроила скандал в польском поезде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Вооруженная ножом украинка устроила скандал в польском поезде и попала на видео. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

По его данным, инцидент произошел 12 октября в поезде, следовавшем по маршруту Зелена-Гура — Жепин. Во время проверки билетов пассажирка достала нож и начала им размахивать. При этом она громко материлась и распевала гимн Украины, пишет Wiadomosci.

Конфликт прекратился после того, как женщину сбили с ног чемоданом. По прибытии на станцию ее задержала полиция.

Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер обвинил украинцев в желании стать хозяевами страны. По его словам, для этого Украина создает большую и мощную диаспору в Польше. Он призвал польские власти начать четко регулировать права приезжих украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    На Ариану Гранде напали в Сингапуре

    Исполнительница хита «Сигма бой» обратилась к фанатам

    Раскрыт план побега Зеленского с Украины на фоне коррупционного скандала

    Вооруженная украинка устроила скандал в польском поезде и попала на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости