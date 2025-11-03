Экс-премьер Миллер: Украина создает диаспору в Польше, чтобы стать ее хозяевами

Украина намеренно создает большую и мощную диаспору в Польше, чтобы стать ее хозяевами. Об этом заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бывший премьер отметил, что только за последние два месяца в Польшу прибыли примерно сто тысяч украинцев в возрасте 18-22 лет. При этом, по словам Миллера, власти объясняют это желанием предоставить молодым гражданам возможность учиться или работать за границей. «Это официальная интерпретация, но невозможно не увидеть второе дно этого решения», — добавил он.

Между тем Миллер подчеркнул, что польские власти должны начать четко регулировать права приезжих украинцев. «Если мы этого не сделаем, мы не заметим момент, когда роль хозяина превратится в роль гостя в нашем собственном доме», — отметил экс-премьер.

Ранее Миллер в эфире телеканала TVN24 предложил «подарить» Киеву одно оружие: сбежавшую с Украины молодежь призывного возраста. «Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам, — молодые украинцы призывного возраста», — заявил политик.